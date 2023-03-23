Huawei выпустила первый складной смартфон со спутниковой связью — Mate X3

Гаджет защищён ультратонким стеклом, имеет более низкий вес и размер по сравнению с предшественниками, а также получил защиту от воды IPX8 и режим сенсорного ввода мокрыми руками.

Устройство получило 7,85" внутренний гибкий экран 2496×2224, LTPO, с частотой обновления 120 Гц и 6,4" внешний дисплей LTPO, 120 Гц, Full HD+ 2504×1080 пикселей. Смартфон оснащён основной 50-мегапиксельной камерой с оптической стабилизацией, 13 Мп сверхширокоугольной и 12 Мп телефото с 5х зумом, а также 8 Мп селфи-камерой.

За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 4800 мАч с поддержкой проводной 66 Вт зарядки и беспроводной мощностью 50 Вт.

Вес Huawei Mate X3 — 239 граммов, толщина в разложенном состоянии — 5,3 мм. Управляется устройство операционной системой HarmonyOS 3.1.

Китайские цены на Mate X3 составляют 12999-15999 юаней, или около $1903-$2343. На смартфон уже открыт предзаказ.