Huawei выпустила в Китае новый «середнячок» — Nova 11SE со 108 Мп камерой

Гаджет основан на восьмиядерном процессоре Qualcomm Snapdragon 680 с тактовой частотой до 2,4 ГГц, выполненном по 6-нм техпроцессу. Объём ОЗУ неизвестен, встроенная память может составлять 256 или 512 ГБ.

Смартфон получил 6,67" OLED-экран c разрешением Full HD+ и частотой обновления до 90 ГЦ. В центре дисплея расположен вырез под фронтальную селфи-камеру 32 Мп, записывающую видео с разрешением до 1080р.

Смартфон имеет тонкий профиль: корпус гаджета составляет 7,39 мм, вес — 186 грамм. В комплект входит зарядное устройство, за питание отвечает аккумулятор ёмкостью 4500 мАч.

Huawei Nova 11SE управляется фирменной ОС HarmonyOS 4. Оснащён NFC и двойным лотком для SIM-карт.

Цена «середнячка» в Китае — от 1999 юаней, или около 26 тысяч рублей по текущему курсу.