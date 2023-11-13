Huawei выпустила версию флагмана Mate 60 Pro с квантовой защитой данных

Этот передовой девайс демонстрирует прорыв China Telecom в области квантовой безопасности, сочетая передовые соответствующие информационные технологии с сетями VoLTE.

Новая версия Huawei Mate 60 Pro использует стратегию «тройной защиты», включая китайский чип, государственные секретные алгоритмы и квантовую безопасную SIM-карту. Эта комбинация обеспечивает всеобъемлющую защиту от потенциальных угроз.

Одной из ключевых особенностей устройства является возможность осуществления квантово-зашифрованных телефонных звонков непосредственно через встроенную клавиатуру.

Пользователи могут наслаждаться не только безопасным общением, но и зашифрованной передачей файлов, мгновенными сообщениями и другими функциями через предустановленное приложение Quantum Secure Messaging App.

Каждый квантово-защищенный звонок усиливается генерацией нового ключа для каждой сессии, обеспечивая динамичную и надежную безопасность связи.

При инициации квантово-защищенного звонка случайно извлеченный ключ карты подтверждает личность пользователя. Затем квантовая сеть генерирует реальный ключ для шифрования данных сессии после аутентификации.