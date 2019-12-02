Huawei выпустит более 50 млн смартфонов с поддержкой 5G в 2020 году

В числе лидеров рынка в данном сегменте вполне может оказаться и китайская Huawei. И пусть она столкнулась с проблемами из-за торговых войн с США — несмотря на это, судя по всему, компания намеревается выпустить огромное количество смартфонов с поддержкой новейшей технологии уже в 2020 году. Так, анонимный интернет-источник сообщает, что компания Foxconn уже получила огромный заказ на производство смартфонов Huawei с поддержкой сетей пятого поколения — по примерным подсчетам, завод должен будет произвести только за следующий год около 50 млн таких смартфонов.

Стоит напомнить, что не только Huawei занимается разработками в сфере 5G. Например, совсем недавно глава Xiaomi заявил, что уже в ближайшее время все смартфоны компании, которые будут стоить в пределах 280 долларов, в обязательном порядке будут оснащаться поддержкой мобильных сетей пятого поколения.