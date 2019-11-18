Huawei выпустит будущий флагман по всему миру несмотря на санкции США

Так, если верить достаточно проверенным интернет-инсайдерам, то китайский технологический гигант выпустит свои весенние камерофоны Huawei P40 и P40 Pro не только в Китае, но также и на международном рынке. На данный момент все еще не ясно, надеется ли Huawei на снятие с нее санкций к весне следующего года либо же у нее есть какие-то козыри в рукаве. Но как бы то ни было, ясно одно — компания вряд ли станет выпускать столь важный смартфон в Европе, если не сможет обеспечить потенциальных покупателей полноценной поддержкой Google-сервисов.