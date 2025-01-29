Huawei выпустит флагманскую серию Pura 80 ближе к середине 2025 года

Как сообщает известный инсайдер Fixed Focus Digital на Weibo, мероприятие, на котором представят преемников Pura 70, 70 Pro, Pro+ и Ultra, перенесли на май или июнь.

Тем временем складной смартфон Pocket 3, ранее ожидавшийся в феврале, также появится чуть позже — в марте 2025 года.

Устройство, по слухам, будет оснащено новыми «революционными» функциями, которые должны превзойти конкурентов, таких как Samsung Galaxy Z Flip 7, хотя детали пока не раскрыты.

Pocket 3, вероятно, станет первым устройством с обновлёнными функциями HarmonyOS, а модель Pura 80 Ultra, в свою очередь, обещает впечатлить передовыми камерами XMAGE и другими инновациями, став главной звездой линейки.