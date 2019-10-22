Huawei выпустит гибкий смартфон по цене ниже iPhone 11 Pro Max

Так, судя по имеющимся данным, на полки магазинов поступит сразу две версии Huawei Mate X: на базе процессора Kirin 980 и Kirin 990 с поддержкой 5G. И вот в случае, если пользователю будет достаточно версии на флагманском чипсете 2018 года, то ему гибкий смартфон от Huawei Модель с чипсетом прошлого поколения обойдется в 1 414 долларов или 90 000 рублей. Если же покупателю будет принципиально важно наличие самого свежего процессора и поддержка 5G-сетей, то в таком случае Huawei Mate X будет стоить уже 1 979 долларов или 126 000 рублей.

Что интересно, цена на iPhone 11 Pro Max в России начинается от 99 990 рублей, что почти на 10 000 рублей дороже, чем цена Huawei Mate X на базе Kirin 980.