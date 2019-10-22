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Huawei выпустит гибкий смартфон по цене ниже iPhone 11 Pro Max
Правда в версии на базе процессора Kirin 980
Huawei анонсировала свой первый смартфон со складным дисплеем — Huawei Mate X — еще в начале 2019 года. И все это время компания не давала точной даты выхода устройства. Китайский гигант и на этот раз не стал прояснять ситуацию в плане ценообразования своего грядущего флагмана, но зато стало известно о том, что устройство будет дешевле, чем было заявлено в феврале этого года.
Так, судя по имеющимся данным, на полки магазинов поступит сразу две версии Huawei Mate X: на базе процессора Kirin 980 и Kirin 990 с поддержкой 5G. И вот в случае, если пользователю будет достаточно версии на флагманском чипсете 2018 года, то ему гибкий смартфон от Huawei Модель с чипсетом прошлого поколения обойдется в 1 414 долларов или 90 000 рублей. Если же покупателю будет принципиально важно наличие самого свежего процессора и поддержка 5G-сетей, то в таком случае Huawei Mate X будет стоить уже 1 979 долларов или 126 000 рублей.
Что интересно, цена на iPhone 11 Pro Max в России начинается от 99 990 рублей, что почти на 10 000 рублей дороже, чем цена Huawei Mate X на базе Kirin 980.
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