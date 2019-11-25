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Huawei выпустит компактный смартфон с NFC
Речь о Huawei Nova 5T Pro
В сети появились подробности нового смартфона от Huawei, а именно Huawei Nova 5T Pro. Информация, как ни странно, поступила от Google. Так, в рамках программы Android Enterprise Recommended от Google, в которой пользователям рекомендуются наилучшие варианты устройств и сервисов, появилось краткое описание новинки китайского технологического гиганта.
Известно, что смартфон оснащен 5,5 дюймовым экраном, 8 ГБ оперативной, а также 128 или 256 ГБ внутренней памяти. Нижняя рамка устройства оборудована навигационными сенсорными кнопками. Кроме того, смартфон оснащен сенсором отпечатков пальцев, однако его точное расположение не указано. Также известно, что компактный Huawei Nova 5T Pro поддерживает NFC модуль.
Также обнародован внешний вид смартфона, благодаря чему подтвердились данные о том, что Huawei Nova 5T Pro оснащен врезанной в левую часть экрана селфи-камерой.
Сообщается, что из коробки новинка будет работать на базе операционной системы Android 9 Pie.