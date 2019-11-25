Huawei выпустит компактный смартфон с NFC

Известно, что смартфон оснащен 5,5 дюймовым экраном, 8 ГБ оперативной, а также 128 или 256 ГБ внутренней памяти. Нижняя рамка устройства оборудована навигационными сенсорными кнопками. Кроме того, смартфон оснащен сенсором отпечатков пальцев, однако его точное расположение не указано. Также известно, что компактный Huawei Nova 5T Pro поддерживает NFC модуль.

Также обнародован внешний вид смартфона, благодаря чему подтвердились данные о том, что Huawei Nova 5T Pro оснащен врезанной в левую часть экрана селфи-камерой.