Huawei выпустит недорогой смартфон Enjoy 70X на базе Kirin 8000A

Устройство будет поддерживать спутниковые сообщения через систему Beidou, а также предложит 5G в версии с чипом Kirin 8000A. Более доступная версия смартфона останется на 4G, но точные характеристики пока неизвестны.

Enjoy 70X также может похвастаться 50-мегапиксельной камерой с сенсорами RYYB, ранее доступной только флагманам, и дизайном камеры в стиле Mate 60 с кольцевым модулем Star Ring.