Huawei выпустит недорогой смартфон Enjoy 70X на базе Kirin 8000A

Опубликовано 30 декабря 2024, 08:081 мин.
Huawei выпустит недорогой смартфон Enjoy 70X на базе Kirin 8000AБудет версия с 5G и без него
Huawei планирует представить новый смартфон средней ценовой категории Enjoy 70X.
Устройство будет поддерживать спутниковые сообщения через систему Beidou, а также предложит 5G в версии с чипом Kirin 8000A. Более доступная версия смартфона останется на 4G, но точные характеристики пока неизвестны.
Enjoy 70X также может похвастаться 50-мегапиксельной камерой с сенсорами RYYB, ранее доступной только флагманам, и дизайном камеры в стиле Mate 60 с кольцевым модулем Star Ring.
Дисплей, согласно утечкам, может быть как с изогнутыми, так и с плоскими краями, в зависимости от версии.
Смартфон будет представлен в нескольких цветах: 5G-версия в зеленом и белом, 4G — в темно-фиолетовом. Пока дата анонса Enjoy 70X не раскрыта, но устройство обещает стать доступным решением с современными функциями.