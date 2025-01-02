Huawei выпустит новое поколение складывающегося втрое смартфона

Согласно источникам, смартфон получит процессор Kirin 9020, который уже используется в Mate 70 и отличается 12-ядерной архитектурой. Это обеспечит лучшую многозадачность и производительность по сравнению с предыдущей моделью, оснащенной Kirin 9010. Однако из-за санкций и ограничений на использование EUV-оборудования от Huawei, процессор будет изготовлен по 7-нм техпроцессу, что ограничит его возможности по сравнению с более современными чипами.

Хотя дизайн устройства вряд ли изменится, Huawei планирует сделать новый Mate XT более прочным. Это может включать улучшение дисплея, чтобы он был более устойчив к повреждениям при многократных сгибаниях. Также возможно увеличение емкости аккумулятора для повышения времени работы.