Huawei выпустит новое поколение складывающегося втрое смартфона

Опубликовано 02 января 2025, 12:291 мин.
Huawei выпустит новое поколение складывающегося втрое смартфонаС процессором Kirin 9020
Huawei анонсировала выпуск нового поколения своего складывающегося смартфона Mate XT. Этот смартфон, ставший первым в мире с тремя складными экранами, был представлен в сентябре прошлого года, опередив конкурентов. В новом поколении ожидаются улучшения.
Согласно источникам, смартфон получит процессор Kirin 9020, который уже используется в Mate 70 и отличается 12-ядерной архитектурой. Это обеспечит лучшую многозадачность и производительность по сравнению с предыдущей моделью, оснащенной Kirin 9010. Однако из-за санкций и ограничений на использование EUV-оборудования от Huawei, процессор будет изготовлен по 7-нм техпроцессу, что ограничит его возможности по сравнению с более современными чипами.
Хотя дизайн устройства вряд ли изменится, Huawei планирует сделать новый Mate XT более прочным. Это может включать улучшение дисплея, чтобы он был более устойчив к повреждениям при многократных сгибаниях. Также возможно увеличение емкости аккумулятора для повышения времени работы.