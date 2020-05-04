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Huawei выпустит новую версию прошлогоднего флагмана P30 Pro с сервисами Google
Продажи начнутся 15 мая
Напомним, что китайский технологический гигант Huawei уже запустил продажи флагманских смартфонов P40 и P40 Pro во всем мире. Сейчас же, неожиданно для всех, стало известно, что Huawei выпустит новую версию прошлогоднего флагмана P30 Pro с сервисами Google.
Так, согласно данным немецкого подразделения Huawei, начиная с 15 мая по 4 июня компания запустит акцию, в рамках которого и будет выпущен Huawei P30 Pro New Edition. Сообщается, что данная модель, равно как и ранее вышедший Huawei P30 lite New Edition, будет поставляться с предустановленными сервисами Google.
Отметим, что прошлогодний камерофон Huawei P30 Pro стал последним флагманским смартфоном компании с поддержкой сервисов Google.