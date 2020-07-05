Huawei выпустит новую версию собственной альтернативы Android осенью 2020 года

Речь идет о Harmony OS 2.0, которую китайский производитель будет использовать как в собственных “умных” телевизорах, так в дальнейшем и в фирменных “умных” часах, смартфонах и т.д. По крайней мере, именно об этом Huawei заявляла еще в 2019 году, когда представляла разрабатываемую с 2012 года операционную систему. Ожидается, что именно на базе “альтернативы” Android будут работать Huawei Mate 40 Pro и новые смарт-часы компании.

Вместе с новой Harmony OS, к слову, Huawei также покажет и EMUI 11 - собственную оболочку, которую компания обычно устанавливает поверх “чистого” Android.