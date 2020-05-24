Предполагалось, что в связи с этим у компании могут появиться проблемы при производстве Kirin 1020. Сейчас же выяснилось, что Huawei выпустит новый флагманский процессор вопреки санкциям США.

Так, согласно данным источника, TSMC вынуждена реализовать большинство заказов компании, которые не облагаются санкциями. В частности, это могут быть продукты, которые предполагают использование 5- и 12-нанометровых технологий производства. Также сообщается, что TSMC, как минимум в первое время, сможет поставлять флагманские процессоры Kirin 1020 для компании, для которых характерно использование норм 5 нм.

Напомним, что технологический гигант Huawei рассчитывает эксплуатировать новые процессоры Kirin 1020 в грядущей линейке с поддержкой сетей пятого поколения Mate 40 Series.