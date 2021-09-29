Huawei выпустит новый складной смартфон и откажется от линейки Mate X

И если корейский техногигант стабильно продолжает производить новые смартфоны в линейке Galaxy Z Fold, то у его китайского конкурента с этим явные проблемы. Да, Huawei предприняла попытку выпустить ещё одно поколение гибких флагманов, назвав устройство Mate X2, но на этом как будто решила остановиться.

Теперь же появилась информация, что китайский IT-гигант откажется от бренда Mate X, заменив его новым — Mate V, пишет GSMArena. Именно под этим названием, по данным инсайдеров, стоит ждать новый складной аппарат от Huawei.

В его основу ляжет фирменный чип компании — Kirin 9000. При этом помимо этого нет никакой информации о «внутренностях» грядущей новинки. Будем надеяться, что больше подробностей мы узнаем на очередной презентации Huawei, которая, вроде как, состоится уже 21 октября 2021 года.