Huawei выпустит новый складной смартфон Mate X5, оснащённый фирменным процессором Kirin 9000s

По данным инсайдеров, компания планирует выпустить свой новый складной смартфон — Mate X5 — который будет работать на фирменном процессоре Kirin 9000s. Данный чип уже используется в недавно выпущенных моделях Mate 60 и Mate 60 Pro.

Новинка будет предлагаться в двух версиях: стандартной и коллекционной. Пользователи смогут выбрать из различных конфигураций памяти, начиная от 12 до 16 ГБ оперативной и от 256 ГБ до 1 ТБ внутреннего накопителя.

Кроме того, смартфон будет доступен в пяти цветовых вариантах: чёрном, белом, синем, золотом и фиолетовом.

Пока нет точной информации о дате анонса нового устройства. Однако, учитывая, что предыдущая модель — Mate X3 — была запущена только в этом году, можно предположить, что Mate X5 появится в конце 2023 или в начале 2024 года.