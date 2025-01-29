Huawei выпустит одну из самых недорогих складных раскладушек уже в марте

Он заявил, что это мобильный телефон, работающий на новой версии HarmonyOS NEXT, которая не основана на Android.

Хотя Чэндун не уточнил, о каком устройстве идет речь, многие предполагают, что это может быть Huawei Pocket 3 — складной раскладной смартфон.

Pocket 2 вышел в феврале 2024 года, что делает март идеальным временем для анонса его преемника. Этот телефон был относительно недорогим для своего класса, что соответствует обещанию сделать продукт доступным.

Huawei заявляет, что новинка будет «за гранью воображения» и «вызовет ажиотаж по всей стране». Остается ждать официального анонса, чтобы узнать, что именно компания готовит.