Huawei выпустит продолжение популярного смартфона до конца ноября
Так, если верить утекшим изображениям, Huawei P Smart 2020 года будет представлен сразу в двух цветовых вариантах: в зеленом и бело-синем. Правда другая утечка, уже от китайского центра по сертификации телекоммуникационного оборудования TENAA, также обещала появление варианта с черным градиентом. Как бы то ни было, рендеры помимо всего прочего дают понять, что новинка получит вырез в форме капли, в котором в свою очередь спрячется фронтальная 16 Мп камера, а также 3,5 мм аудиоджек, что в 2019 году достаточно редкое явление.
Другие же утечки рассказывают, что смартфон оснастят 6,3-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением FullHD+, в качестве “сердца” устройства выступит фирменный процессор компании Kirin 710F. Также сливы поведали, что Huawei P Smart 2020 будет оснащен от 6 до 8 ГБ оперативной памяти и от 64 до 128 ГБ постоянной памяти, что вкупе с поддержкой microSD позволит владельцам устройств не беспокоиться о нехватке места для файлов.
Напомним, что устройство, скорее всего, должны будут представить уже до конца ноября. Вероятнее всего, Huawei P Smart 2020 будет использоваться на некоторых рынках в качестве названия устройства, которое компания уже представила как Honor 20 Lite.