Huawei выпустит продолжение популярного смартфона до конца ноября

Другие же утечки рассказывают, что смартфон оснастят 6,3-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением FullHD+, в качестве “сердца” устройства выступит фирменный процессор компании Kirin 710F. Также сливы поведали, что Huawei P Smart 2020 будет оснащен от 6 до 8 ГБ оперативной памяти и от 64 до 128 ГБ постоянной памяти, что вкупе с поддержкой microSD позволит владельцам устройств не беспокоиться о нехватке места для файлов.

Напомним, что устройство, скорее всего, должны будут представить уже до конца ноября. Вероятнее всего, Huawei P Smart 2020 будет использоваться на некоторых рынках в качестве названия устройства, которое компания уже представила как Honor 20 Lite.