Huawei выпустит самый дешёвый складной смартфон за всю историю

Видимо, такое положение вещей не очень устраивает Huawei. В связи с этим китайский техногигант вовсю работает над новым складным телефоном, который, по данным интернет-инсайдеров, станет самым дешёвым среди аналогов.

То есть да, условный Huawei Flip может быть ещё дешевле 1000 долларов. Сколько именно будет стоит смартфон, правда, не уточняется.

Важно, конечно, понимать, что за пределами Китая у новинки будет очень сложная судьба. В первую очередь из-за отсутствия Google-сервисов, что вызвано санкциями со стороны США.