Huawei выпустит складного конкурента Samsung Galaxy Note 10

Компания Huawei Technologies запатентовала новый вид смартфона с гибким дисплеем. Информацию об этом обнаружил в документации Всемирной организации интеллектуальной собственности профильный голландский ресурс LetsGoDigital.

Патент показывает складной смартфон, похожий по дизайну на уже представленный Huawei Mate X. На этот раз, однако, Huawei предусмотрела отсек на нижней стороне корпуса для хранения стилуса. Этот отсек размещён в боковой панели, в которую также встроена система камер. Текущая версия Mate X получила порт USB на этом месте.