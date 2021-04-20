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Huawei выпустит сразу три новых недорогих складных смартфона
Причём уже до конца 2021 года
Последние недели в сети ходит множество слухов о новинках от Huawei. Вот и на этот раз стало известно о планах компании. Судя по ним, китайский производитель намерен выпустить сразу три новых складных смартфона, которые ещё и будут недорогими.
По данным DigiTimes, будущие гибкие аппараты Huawei будут находиться в средней ценовой категории, в отличие от премиальных Mate X. При этом причиной смены ценовой политики стало желание компании популяризировать гибкие смартфоны среди пользователей.
К сожалению, до сих пор неизвестно, какое именно железо будет использоваться в грядущих новинках. Также инсайдеры не рассказали, когда именно стоит ждать появления новых устройств Huawei. Сообщается лишь, что случится это до конца 2021 года.