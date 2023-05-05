Huawei выпустит свой первый 5G-смартфон, несмотря на американские санкции

Но рано или поздно китайский IT-гигант должен был нарушить данное правило. И в этом году, судя по всему, это произойдёт.

По данным инсайдеров, Huawei ведёт активную разработку своего первого смартфона с поддержкой 5G. Согласно имеющейся информации, данный прототип имеет поддержку 5G-соединения на процессорном уровне, а также новый датчик Sony в основной камере.

Однако инсайдер сомневается в возможности массового производства устройства, что является ключевым фактором для любого продукта в разработке.

Напомним, что ранее Huawei приходилось выпускать дополнительные 5G-чехлы, которые и делали возможным подключение к мобильной сети нового поколения в случае флагманов компании.