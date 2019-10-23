Huawei выпустит свой первый гибкий смартфон уже на этой неделе

Напомним, что судя по имеющимся данным, смартфон будет иметь сразу две версии — работающую на базе прошлогоднего чипсета Kirin 980 и более свежего, Kirin 990 с поддержкой мобильных сетей пятого поколения 5G. Цена на разные версии будет отличаться: так, версия на более старом процессоре будет продаваться по цене от 1 414 долларов или 90 000 рублей, а версия на базе Kirin 990 будет отдаваться от 1 979 долларов или 126 000 рублей.