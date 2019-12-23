Huawei выпустит удешевленную версию Huawei Mate X с гибким дисплеем

Так, если верить данным китайского регулятора, Huawei готовит “упрощенную” версию Mate X, оснащенную не 8 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ памяти постоянной, как это было изначально, а 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти. Также ожидается появление версий 8/256 и 12/512. К сожалению, цена новых модификаций все еще остается неизвестной.

Напомним, что оригинальный Huawei Mate X поступил в продажу в ноябре по цене около 2 400 долларов. Что же касательно появления новых версий — то точных сроков нет, но, вероятнее всего, случится это уже в следующем году.