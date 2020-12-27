Huawei выпустит удешевленную версию Mate 40 на старом процессоре

Так, согласно обнародованным данным, Mate 40E будет работать на базе восьмиядерного CPU частотой 2,86 ГГц. Судя по всему, речь о старом процессоре 990E 5G, который использовался еще в Mate 30E Pro 5G. Предполагается, что компания решила оснастить устройство именно этим процессором ввиду дефицита Kirin 9000 и достаточного количества недорогих Kirin 990.