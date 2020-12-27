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Huawei выпустит удешевленную версию Mate 40 на старом процессоре
По словам источников, она станет самой дешевой в линейке
В сети появилась информация о том, что китайский технологический гигант Huawei готовится к выпуску удешевленной версии Mate 40 на старом процессоре. Неанонсированная новинка под названием Huawei Mate 40E засветилась в базе данных сертификационной организации Wireless Power Consortium.
Так, согласно обнародованным данным, Mate 40E будет работать на базе восьмиядерного CPU частотой 2,86 ГГц. Судя по всему, речь о старом процессоре 990E 5G, который использовался еще в Mate 30E Pro 5G. Предполагается, что компания решила оснастить устройство именно этим процессором ввиду дефицита Kirin 9000 и достаточного количества недорогих Kirin 990.
Также устройству приписывают 6,5-дюймовый OLED дисплей с разрешением 2376 x 1080. Помимо прочего Huawei Mate 40E получит аккумулятор на 4200 мАч, трехмодульную камеру на 50, 16 и 8 Мп и фронтальную на 13 Мп. Будут представлены модификации на 6/8/12 ГБ оперативной и 128/256/ 512 ГБ внутренней памяти. Источники утверждают, что аппарат окажется самым дешевым в линейке Mate 40.