Huawei выпустит удешевленную версию смартфона P40

Предполагается, что назовут новую модель Huawei P40 4G и внешность ее будет идентична внешности Huawei P40. Судя по всему, снизить стоимость аппарата решили путем добавления LTE модема, вместо установленного в Huawei P40 - 5G. Сообщается, что аппарат будет работать на базе Kirin 990. В отличии от Kirin 990 5G, частоты CPU и NPU в этом процессоре не такие высокие.