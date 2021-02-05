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Сегодня в 11:23
Huawei выпустит удешевленную версию смартфона P40
Huawei P40 4G
Источники выяснили, что китайский гигант Huawei выпустит удешевленную версию смартфона P40. Соответствующая модель уже появилась в базе данных регулятора TENAA.
Предполагается, что назовут новую модель Huawei P40 4G и внешность ее будет идентична внешности Huawei P40. Судя по всему, снизить стоимость аппарата решили путем добавления LTE модема, вместо установленного в Huawei P40 - 5G. Сообщается, что аппарат будет работать на базе Kirin 990. В отличии от Kirin 990 5G, частоты CPU и NPU в этом процессоре не такие высокие.
На данный момент информация о том, когда именно Huawei анонсирует удешевленную модель Huawei P40 - не сообщается. В то же время, учитывая то, что аппарат уже прошел сертификацию - случится это в ближайшем будущем.