Huawei Watch 5 получили циферблаты с дизайном легендарного часовщика Чайкина

Проект объединил элементы традиционного часового дизайна с цифровыми технологиями. Чайкин уже работал с виртуальным искусством — в 2021 году он выпустил NFT, основанный на образе своих часов «Джокер». Новый шаг в виде смарт-циферблатов стал продолжением этого эксперимента, расширяя границы восприятия классических часов в цифровой среде.