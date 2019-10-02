Huawei закрыла лазейку для установки сервисов Google на Mate 30 Pro

В сети появилась информация о том, что данный работавший еще накануне метод обхода более не доступен — веб-сайт с приложением, позволявшим установить сервисы Google на Huawei Mate 30 и Mate 30 Pro на данный момент не работает. Никакой более-менее точной информации касательно того, кто же был инициатором закрытия сайта, нет, однако интернет-пользователи склоняются к варианту, что сама Huawei и направила уведомление к владельцам ресурса, в котором просили их прекратить распространение приложения. Якобы компания столкнулась с огромным количеством негативных отзывов в прессе в связи с появлением обхода запрета правительства США.

Напомним, что до закрытия сайта, пользователи, купившие смартфон линейки Huawei Mate 30 могли установить приложение LZ Play, после чего сервисы Google можно было “восстановить”. Однако почти сразу после появления информации работе данного приложения, в сети появилось множество вопросов по поводу безопасности пользовательских данных, использующих LZ Play.