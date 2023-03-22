Huawei заменила более 13 000 деталей в своих устройствах из-за санкций США

По словам Чжэнфэя, компании удалось заменить американские технологии на китайские аналоги. За последние три года, например, Huawei перепроектировала 4000 печатных плат для своих продуктов.

Топ-менеджер также добавил, что производство печатных плат сейчас «стабилизировалось». Всё это позволяет лучше понять, что китайский бренд всё лучше справляется с кризисом, вызванным санкциями США, наложенными в мае 2019 года.

Основатель Huawei также заявил, что в 2022 году компания инвестировала 23,8 млрд долларов в исследования и разработки. По мере повышения прибыльности компании планирует продолжать увеличивать расходы по данным статьям.