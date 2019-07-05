Huawei запатентовала самую уродскую фронтальную камеру под дисплеем

Правда, в отличие от конкурентов, Huawei почему-то решила оставить подэкранную камеру видной взгляду пользователя. В то время как такие игроки рынка как Oppo и Xiaomi пытаются как можно лучше скрыть свои фронтальные камеры, Huawei пытается использовать элементы пользовательского интерфейса для того, чтобы смешать камеру и ее контур с фоном. Это, конечно, не так элегантно, как полное сокрытие фронтальной камеры под дисплеем, но с другой стороны, куда лучше, чем простая дырка в дисплее, как у Samsung.