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Huawei запатентовала смартфон без задней камеры
А также с инновационным интерфейсом приложения “Камера”
В сети было опубликовано достаточно интересное изображение — судя по всему, Huawei запатентовала смартфон без задней камеры. По крайней мере об этом говорят данные, опубликованные национальным управлением интеллектуальной собственности Китая.
Что интересно, основной акцент в патенте сделан на инновационный пользовательский интерфейс для камеры смартфона. Так, компания предлагает перенести кнопки управления снимком с лицевой части на боковую, на границы экрана-водопада. Речь идет о кнопках зума, вспышки, настройки баланса белого, HDR, фильтров и так далее. Туда же китайский техногигант предлагает “отправить” и кнопку спуска затвора камеры смартфона.
Но куда интереснее выглядит то, что на опубликованных изображениях смартфон лишен основной камеры — у него имеется лишь сдвоенная фронтальная, причем в достаточно интересном вырезе. В сети уже начали ходить разговоры о том, что таким будет грядущий фотофлагман Huawei Mate 40 Pro. Так ли это, узнаем уже осенью.