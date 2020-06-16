Huawei запатентовала смартфон без задней камеры

Но куда интереснее выглядит то, что на опубликованных изображениях смартфон лишен основной камеры — у него имеется лишь сдвоенная фронтальная, причем в достаточно интересном вырезе. В сети уже начали ходить разговоры о том, что таким будет грядущий фотофлагман Huawei Mate 40 Pro. Так ли это, узнаем уже осенью.