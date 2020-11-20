Huawei запустила продажи флагманского Huawei Mate 40 Pro в России

Напомним, что смартфон получил 6,76-дюймовый Flex OLED-экран с двойной селфи-камерой. Работает устройство на базе самого мощного в истории Huawei процессора, а именно Kirin 9000 5G. Что касается фотовозможностей, новинка получила четыре датчика - с ультраширокоугольным объективом на 50 Мп, с кинообъективом на 20 Мп, с телеобъективом на 12 МП, а также модуль с поддержкой 10-кратного гибридного и 50-кратного оптического зума.

Huawei Mate 40 Pro оснащен аккумулятором емкостью 4000 мАч с поддержкой технологии быстрой проводной зарядки на 66 Вт и беспроводной на 50 Вт.