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Huawei запустила распродажу со скидками до 16 тысяч рублей

Акция продлится до 26 апреля
Китайская компания Huawei запустила на российском рынке новую акцию, в рамках которой распродает свои фирменные устройства со скидками до 16 тысяч рублей. Кроме того, при покупке ряда гаджетов китайский технологический гигант дарит подарки.

Так, если ранее флагманский смартфон Huawei P30 Pro продавался за 59 тыс, то в рамках распродажи его можно ухватить всего за 44 тыс рублей, что дает экономию в 15 тыс рублей. Кроме того, при покупке данного смартфона можно получить в подарок фирменную портативную колонку Huawei Mini Speaker.

В распродаже участвую как смартфоны, так и другие гаджеты компании, в числе которых ноутбуки. К примеру с хорошей скидкой можно ухватить Huawei MateBook D 15, стоимость которого упала с 44,9 тыс рублей до 40 тыс. В подарок к нему компания предлагает сразу два устройства на выбор: рюкзак, беспроводную мышь, а также маршрутизатор.

Стоит отметить, что акция является временной и продлится до 26 апреля. Ознакомиться со всем ассортиментом гаджетов, продающихся со скидками в рамках распродажи, можно по этой ссылке.

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