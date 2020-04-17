Huawei запустила распродажу со скидками до 16 тысяч рублей

Так, если ранее флагманский смартфон Huawei P30 Pro продавался за 59 тыс, то в рамках распродажи его можно ухватить всего за 44 тыс рублей, что дает экономию в 15 тыс рублей. Кроме того, при покупке данного смартфона можно получить в подарок фирменную портативную колонку Huawei Mini Speaker.

В распродаже участвую как смартфоны, так и другие гаджеты компании, в числе которых ноутбуки. К примеру с хорошей скидкой можно ухватить Huawei MateBook D 15, стоимость которого упала с 44,9 тыс рублей до 40 тыс. В подарок к нему компания предлагает сразу два устройства на выбор: рюкзак, беспроводную мышь, а также маршрутизатор.

Стоит отметить, что акция является временной и продлится до 26 апреля. Ознакомиться со всем ассортиментом гаджетов, продающихся со скидками в рамках распродажи, можно по этой ссылке.