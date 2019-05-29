Huawei запустит собственный аналог Android только в конце 2019 года

Согласно последним сообщениям, компания Huawei не сможет выпустить в июне собственную операционную систему, которая заменит Android на её смартфонах.

Представители Huawei подтвердили, что мобильная платформа HongMeng станет готова к запуску в Китае только в конце 2019 года, а международный релиз можно ожидать только в 2020 году.

Напомним, ОС Hongmeng названа в честь одного персонажа даосской книги притч «Чжуан-цзы». Персонаж Хун Мэн (Hongmeng) олицетворяет собой первозданный хаос.

ОС разрабатывается не только для смартфонов и планшетов, она также подойдёт для компьютеров, телевизоров, смарт-часов и других устройств. Hongmeng получит поддержку приложений Android, которые пользователи смогут устанавливать через магазин приложений Huawei AppGallery.

Пока Huawei не выпустила собственную операционку, ей придётся довольствоваться открытой версией Android без сервисов Google. Впрочем, на первое время Google дала китайской компании отсрочку .