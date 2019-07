Huawei заставит Android занимать меньше памяти в новых прошивках

Одновременно с новой файловой системой, Huawei также может представить и обновление графического ядра Turbo 3.0 для P30 Lite, P20 Lite, Nova 3i и Huawei Y9. Turbo 3.0, также до сих пор являющийся эксклюзивом P30 Pro, снижает энергопотребление процессора на 10% и оптимизирует производительность системы для игр, обеспечивая более плавную работу с меньшими просадками кадров. Компания уже представила полный перечень игр, которые используют Turbo 3.0 на максимум: Fortnite, Knives Out, Battle Bay, Crazy Taxi, Real Racing 3, Into the Dead 2, NBA 2K19, Dragon Nest M, Duel Links, PES2019, FIFA Mobile, Free Fire, Minecraft, Helix, Plants vs. Zombie Heroes, Subway Surfers, Brawl Stars и многие другие.

Новая файловая система может сделать телефон быстрее, но не стоит при этом путать ее с новым типом внутренней памяти. Речь идет о UFS 3.0, который все чаще внедряется в новые флагманские смартфоны. Новый тип памяти может быть в два раза быстрее современного стандарта, UFS 2.1, в зависимости от сценария использования.