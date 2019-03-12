Huawei заявила о готовности отказаться от Android и Windows

У компании Huawei есть возможности отказаться от использования операционных систем Android и Windows, если в этом возникнет необходимость. Об этом рассказал в недавнем интервью журналистам исполнительный директор Huawei Consumer Business Group Ю ЧенгДонг (Yu ChengDong), более известный как Ричард Ю (Richard Yu).

Несмотря на такую возможность, компания пока намерена продолжать сотрудничество с компаниями Google и Microsoft. Но если Huawei принудят, то у неё есть собственные разработки в качестве замены.

В конце прошлого года вице-президент и глава мобильного направления Huawei по имени Брюс Ли (Bruce Lee) подтвердил, что компания ведёт разработку собственной операционной системы под названием Kirin OS, которая должна прийти на смену Android в фирменных смартфонах.