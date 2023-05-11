И даже дешевле Pixel 7A: Sony представила новый камерофон в среднем ценовом сегменте

И даже дешевле Pixel 7A: Sony представила новый камерофон в среднем ценовом сегментеОчень «вкусное» предложение
Sony анонсировала свой новый смартфон — Xperia 10 V. Устройство оказалось одним из самых лёгких на рынке среди девайсов с аккумулятором на 5 000 мАч.
Так, общий вес новинки составляет всего 159 граммов, что на пару граммов легче предшественника. Помимо этого, Sony Xperia 10 V оснащён процессором Snapdragon 695 и 6/128 ГБ памяти.
Диагональ OLED-дисплея новинки с разрешением FullHD+ составляет 6,1 дюйма. Экран устройства, по словам представителей Sony, стал в 1,5 раза ярче по сравнению с предыдущей моделью.
Правда, частота обновления экрана всего 60 Гц, что немного разочаровывает в 2023 году.
Другим значимым улучшением стала основная камера — новинка оснащена 48-мегапиксельным модулем 1/2.0" с пикселями размером 0,8 мкм и объективом f/1.8 с оптической стабилизацией изображения.
Рядом с ним расположены 8-мегапиксельные телеобъектив и ультраширокоугольный объектив с апертурой f/2.2. Первый обеспечивает двукратное приближение без потерь качества, а ультраширокоугольный объектив имеет угол обзора в 120 градусов.
Старт продаж Xperia 10 V намечен на середину июня 2023 года по цене 449 евро — дешевле свеженького Pixel 7A.