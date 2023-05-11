И даже дешевле Pixel 7A: Sony представила новый камерофон в среднем ценовом сегменте

Так, общий вес новинки составляет всего 159 граммов, что на пару граммов легче предшественника. Помимо этого, Sony Xperia 10 V оснащён процессором Snapdragon 695 и 6/128 ГБ памяти.

Диагональ OLED-дисплея новинки с разрешением FullHD+ составляет 6,1 дюйма. Экран устройства, по словам представителей Sony, стал в 1,5 раза ярче по сравнению с предыдущей моделью.

Правда, частота обновления экрана всего 60 Гц, что немного разочаровывает в 2023 году.