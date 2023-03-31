И ещё один: на этот раз в России резко подешевел iPhone 12 Pro Max

20:18, 31 марта 2023
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И ещё один: на этот раз в России резко подешевел iPhone 12 Pro MaxНа 15%
В России подешевел ещё один флагман Apple — iPhone 12 Pro Max.
Фото: Insider.com
На старте продаж в 2020 году онлайн-площадки просили за смартфон от 110 тысяч рублей. Сейчас в среднем цена составляет 95 тысяч рублей — на 15% ниже.
Напомним, iPhone 12 Pro Max был представлен на конференции Apple 13 октября 2020 года. По умолчанию на нём установлена iOS 14. Гаджет оснащён 6,7" OLED-экраном, чипом Apple A14 Bionic, тройным блоком камер с оптической стабилизацией изображения и батареей на 3687 мАч.