И ещё один: на этот раз в России резко подешевел iPhone 12 Pro Max

На старте продаж в 2020 году онлайн-площадки просили за смартфон от 110 тысяч рублей. Сейчас в среднем цена составляет 95 тысяч рублей — на 15% ниже.

Напомним, iPhone 12 Pro Max был представлен на конференции Apple 13 октября 2020 года. По умолчанию на нём установлена iOS 14. Гаджет оснащён 6,7" OLED-экраном, чипом Apple A14 Bionic, тройным блоком камер с оптической стабилизацией изображения и батареей на 3687 мАч.