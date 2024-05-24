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Опубликовано 24 мая 2024, 02:28
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И снова ценопад: iPhone 15 Plus подешевел до 90 тысяч рублей

В среднем на 35%
В России снова подешевел iPhone 15 Plus, который на старте продаж в сентябре 2023 года отдавали за 140 тысяч рублей. На данный момент модель можно приобрести за 90 тысяч.
И снова ценопад: iPhone 15 Plus подешевел до 90 тысяч рублей
© Mason Supply / Unsplash

При этом некоторые магазины предлагают iPhone 15 Plus за 83-85 тысяч рублей. С сентября 2023 по май 2024 цены на эту модель упали в среднем на 35%.

iPhone 15 Plus оснащён чипом Apple A16 Bionic, дисплеем 6,7" с пиковой яркостью 2000 нит. Модель получила основную и ультраширокоугольную камеры с разрешением 48 Мп и 12 Мп соответственно. А также фронтальную камеру на 12 Мп.

Источник:Hi-Tech Mail.ru
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
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