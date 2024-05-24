И снова ценопад: iPhone 15 Plus подешевел до 90 тысяч рублей

При этом некоторые магазины предлагают iPhone 15 Plus за 83-85 тысяч рублей. С сентября 2023 по май 2024 цены на эту модель упали в среднем на 35%.

iPhone 15 Plus оснащён чипом Apple A16 Bionic, дисплеем 6,7" с пиковой яркостью 2000 нит. Модель получила основную и ультраширокоугольную камеры с разрешением 48 Мп и 12 Мп соответственно. А также фронтальную камеру на 12 Мп.