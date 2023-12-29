И снова цены снизились: в России цены на iPhone 15 упали до 82 тысяч рублей

На старте продаж в сентябре за iPhone 15 просили 125-170 тысяч рублей, сейчас средняя цена в пределах 82 тысяч. Снижение составило треть от первоначальных цифр.

Напомним, iPhone 15 получил стеклянный корпус и алюминиевую рамку, OLED-дисплей 6,1", чип A16 Bionic, ОЗУ 6 ГБ и двойную камеру разрешением 48 и 12 Мп. Смартфон оснащён сканером лица Face ID, защищён от пыли и влаги, имеет аккумулятор ёмкостью 3349 мАч.

«Это базовая модель последней выпущенной серии смартфонов Apple. Гаджет презентовали всего пару месяцев назад, но уже сейчас цена значительно снизилась», — отметили обзорщики ресурса Hi-Tech Mail.ru.