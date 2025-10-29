И снова качели: оказалось, Apple не прекращала производство iPhone Air

TD Cowen представила отчёт, в котором указано, что Apple не собирается сокращать производство iPhone Air, по крайне мере в 2025 году. Согласно аналитикам, прогнозы по выпуску iPhone Air остаются неизменными.

Ожидается, что в третьем квартале 2025 года будет продано порядка 3 млн iPhone Air, а в четвертом квартале — 7 млн. Общий объём производства серии iPhone 17 на третий квартал запланирован на уровне 54 млн штук, а на четвёртый — до 79 млн.

Говорится также о том, что даже если Apple сократит производство iPhone Air, это не обязательно означает, что модель не будут пользоваться успехом в будущем.