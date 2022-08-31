И снова побег: из Apple уходит ключевой специалист по безопасности iPhone

Ранее она работала на такой же должности в Google, а также работала в Минюсте США. Ховарт намерена перейти на работу в юридическую компанию Gibson, Dunn & Crutcher. Это партнёр Apple по ряду судебных процессов, в частности, по делу в противостоянии с Epic Games, когда издатель игр обвинял Apple в монополизме и незаконном сборе комиссии в размере 30% за покупки в iOS-приложениях.

Ховарт работала в Apple c 2011 года, и уже известно, что она уведомила юридический отдел текущего работодателя о своём уходе.