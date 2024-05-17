И снова снижение цен: базовый iPhone 15 подешевел в России на 40%

Однако представлено немало акционных предложений, и продавцы отдают iPhone 15 за 66 тысяч. Таким образом в некоторых случаях цены на эту модель снизились на 40%.

На старте продаж в сентябре 2023 года базовую модель iPhone 15 отдавали в среднем за 125-170 тысяч. Цены, тогда и сейчас, зависят от цвета и комплектации устройства, региона покупки.

iPhone 15 получил компактный 6,1" экран с «островом» Dynamic Island, чип Apple A16 Bionic, а также оснащён двумя камерами с главным сенсором, имеющим разрешение 48 Мп. Но у этого айфона частота обновления экрана всего 60 Гц и отсутствует телеобъектив.