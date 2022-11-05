И такое бывает: эксперт объяснил, почему нельзя остужать смартфон в холодильнике

Если смартфон ощутимо нагрелся, лучше его просто не использовать. Отключить все приложения, снять чехол и оставить «в покое» на несколько часов.

Нельзя класть устройство в холодильник, а если гаджет влагозащищённый, — в холодную воду. В обоих случаях высока вероятность, что внутри смартфона образуется конденсат и устройство сломается.

Это же касается и планшетов с разъёмом для SIM-карт, а также смарт-часов.

Ефимов отметил, что зачастую гаджеты нагреваются во время зарядки. Поэтому, если устройство подключено к электросети, лучше им не пользоваться до полной зарядки.