И такое бывает: эксперт объяснил, почему нельзя остужать смартфон в холодильнике

21:55, 05 ноября 2022
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И такое бывает: эксперт объяснил, почему нельзя остужать смартфон в холодильникеВероятно, кто-то так делает
Руководитель направления по сервису в компании «Мегафон» Никита Ефимов предостерёг пользователей от охлаждения сильно нагревшегося смартфона в холодильнике или холодной воде.
Если смартфон ощутимо нагрелся, лучше его просто не использовать. Отключить все приложения, снять чехол и оставить «в покое» на несколько часов.
Нельзя класть устройство в холодильник, а если гаджет влагозащищённый, — в холодную воду. В обоих случаях высока вероятность, что внутри смартфона образуется конденсат и устройство сломается.
Это же касается и планшетов с разъёмом для SIM-карт, а также смарт-часов.
Ефимов отметил, что зачастую гаджеты нагреваются во время зарядки. Поэтому, если устройство подключено к электросети, лучше им не пользоваться до полной зарядки.