И вовсе не лучший камерофон: Google Pixel 8 Pro занял лишь четвёртое место в рейтинге DxOMark

Результаты оказались неоднозначными: с одной стороны, устройство продемонстрировало выдающиеся характеристики, с другой — не смогло обойти своих конкурентов.

Google Pixel 8 Pro заслужил 153 балла, что позволило ему занять четвёртое место в рейтинге, уступив Huawei P60 Pro и обоим флагманам от Apple — iPhone 15 Pro Max и iPhone 15 Pro.

В категории фотосъёмки устройство Google получило 155 баллов, опередив iPhone 15 Pro на два пункта. Эксперты отметили почти идеальную цветопередачу при различных условиях освещения, продвинутую стабилизацию изображения, быстрый и точный автофокус, а также высокую детализацию и качественный зум.