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21:45, 22 октября 2023
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И вовсе не лучший камерофон: Google Pixel 8 Pro занял лишь четвёртое место в рейтинге DxOMark

Увы и ах

Специалисты DxOMark, ведущего бенчмарка в области оценки камер мобильных устройств, провели тщательное исследование камеры флагманского смартфона Google Pixel 8 Pro.

Результаты оказались неоднозначными: с одной стороны, устройство продемонстрировало выдающиеся характеристики, с другой — не смогло обойти своих конкурентов.

Google Pixel 8 Pro заслужил 153 балла, что позволило ему занять четвёртое место в рейтинге, уступив Huawei P60 Pro и обоим флагманам от Apple — iPhone 15 Pro Max и iPhone 15 Pro.

В категории фотосъёмки устройство Google получило 155 баллов, опередив iPhone 15 Pro на два пункта. Эксперты отметили почти идеальную цветопередачу при различных условиях освещения, продвинутую стабилизацию изображения, быстрый и точный автофокус, а также высокую детализацию и качественный зум.

И вовсе не лучший камерофон: Google Pixel 8 Pro занял лишь четвёртое место в рейтинге DxOMark
© DxOMark

Однако в сфере видеосъемки Google Pixel 8 Pro показал себя не так уверенно, набрав всего 149 баллов. В частности, устройство столкнулось с проблемами шума при съёмке в условиях плохого освещения и с трудностями в поддержании резкости.

Это и стало ключевым фактором, не позволившим смартфону подняться выше в рейтинге.

Источник:DxOMark
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