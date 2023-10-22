И вовсе не лучший камерофон: Google Pixel 8 Pro занял лишь четвёртое место в рейтинге DxOMark

И вовсе не лучший камерофон: Google Pixel 8 Pro занял лишь четвёртое место в рейтинге DxOMarkУвы и ах
Специалисты DxOMark, ведущего бенчмарка в области оценки камер мобильных устройств, провели тщательное исследование камеры флагманского смартфона Google Pixel 8 Pro.
Результаты оказались неоднозначными: с одной стороны, устройство продемонстрировало выдающиеся характеристики, с другой — не смогло обойти своих конкурентов.
Google Pixel 8 Pro заслужил 153 балла, что позволило ему занять четвёртое место в рейтинге, уступив Huawei P60 Pro и обоим флагманам от Apple — iPhone 15 Pro Max и iPhone 15 Pro.
В категории фотосъёмки устройство Google получило 155 баллов, опередив iPhone 15 Pro на два пункта. Эксперты отметили почти идеальную цветопередачу при различных условиях освещения, продвинутую стабилизацию изображения, быстрый и точный автофокус, а также высокую детализацию и качественный зум.
Однако в сфере видеосъемки Google Pixel 8 Pro показал себя не так уверенно, набрав всего 149 баллов. В частности, устройство столкнулось с проблемами шума при съёмке в условиях плохого освещения и с трудностями в поддержании резкости.
Это и стало ключевым фактором, не позволившим смартфону подняться выше в рейтинге.