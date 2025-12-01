Ice Universe сравнил серии Galaxy S25 и S26: изменится лишь старшая модель

Ice Universe сравнил серии Galaxy S25 и S26: изменится лишь старшая модельSamsung, вам там как, нормально?
Базовый Galaxy S26 станет чуть длиннее и тоньше, получит процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 или Exynos 2600 и немного увеличенный аккумулятор. Камеры при этом останутся прежними — Samsung, похоже, не планирует апгрейд оптики в младшей модели.
Galaxy S26+ изменится еще скромнее. Размеры корпуса, камера и емкость батареи полностью повторят Galaxy S25+. Единственное отличие — более мощный процессор, который обеспечит прирост производительности без внешних метаморфоз.
Главное внимание Samsung уделяет Galaxy S26 Ultra. Флагману обещают новый дисплей, более тонкий и легкий корпус, немного улучшенный телефото-модуль на 10 Мп и быструю зарядку 60 Вт вместо 45. Это единственная модель серии, где обновления выглядят действительно заметными.
Премьера линейки Galaxy S26 ожидается в январе 2026 года. Если утечки точны, серия сохранит общую архитектуру, делая ставку на точечные улучшения.