iFixit: из-за стоимости деталей на устройства Samsung разумнее купить новый гаджет

Он подчеркнул, что Samsung требует слишком больших денег за детали, из-за чего теряется смысл в ремонте гаджета, но выгоднее купить новое устройство. По словам Винса, Samsung не заинтересована в ремонте своей электроники.

Однако разрыв отношений между iFixit и Samsung предполагает не полное отсутствие ремонта, а невозможность своевременно и официально обновлять сервисную документацию. Также нарушается регламент поставок комплектующих: к примеру, Samsung может продавать батареи в обязательной связке с дисплеем при необходимости замены лишь одного из комплектующих.

Подобная практика и делает ремонт гаджетов Samsung крайне затратным.

«Пытаясь построить эту экосистему, мы постоянно сталкивались с препятствиями, которые заставляли нас сомневаться в стремлении Samsung сделать ремонт более доступным. Мы не могли доставлять запчасти в местные мастерские по ценам и в количествах, которые имели бы смысл для бизнеса. Цены на запчасти были настолько высокими, что многие пользователи предпочли купить новые устройства, а не ремонтировать старые», — подчеркнул Винс.