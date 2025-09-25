Телефоны
Опубликовано 25 сентября 2025, 07:01
1 мин.

iFixit: корпус iPhone 17 Pro прочный, но выступ камеры царапается мгновенно

Есть и плюсы, и минусы у новинки
Эксперты iFixit разобрали новый iPhone 17 Pro и рассказали о сильных и слабых сторонах конструкции.
По их словам, корпус смартфона стал более прочным благодаря анодированию, однако выступ камеры крайне уязвим. Уже в первый день эксплуатации на нём могут появиться заметные царапины — защитный слой слишком тонкий.

При вскрытии специалисты обнаружили значительное обновление внутренней архитектуры. Аккумулятор теперь закреплён в металлическом лотке, а под ним располагается испарительная камера охлаждения.

Подобные решения раньше применялись только в Android-флагманах. В итоге температура iPhone 17 Pro под нагрузкой держится на уровне 34,8 °C, тогда как у iPhone 16 Pro троттлинг начинался при 37,8 °C.

Замена батареи стала проще и безопаснее, но любой серьёзный ремонт осложнён: для доступа к компонентам нужно снимать дисплей. USB-C порт связан с одним шлейфом и фиксируется 22 винтами, что усложняет замену. Камеры и плата также труднодоступны.

Что интересно, Apple продолжает публиковать официальные мануалы, поддерживая идею самостоятельного ремонта.

