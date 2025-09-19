iFixit: павербанк MagSafe Battery оснащён тем же аккумулятором, что и iPhone Air

При сравнении батареи MagSafe с аккумулятором в iPhone Air было выявлено их значительное сходство, если не идентичность. Обе батареи обладают ёмкостью 12,26 Вт·ч и толщиной 2,72 мм, что позволяет им интегрироваться в корпус iPhone Air, имеющий толщину 5,6 мм.

Однако существует ограничение: батарея MagSafe способна обеспечить зарядку iPhone Air только до 65%. Это связано с естественными потерями энергии при беспроводной передаче.

Примечательно, что батарея MagSafe имеет несколько большую толщину по сравнению с корпусом iPhone Air. iFixit предполагает, что данное увеличение толщины было минимальным и необходимым для обеспечения функциональности устройства. Батарея MagSafe покрыта пластиковым материалом и не имеет металлической оправы, характерной для iPhone Air.