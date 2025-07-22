Игровой флагман RedMagic 11 Pro на Snapdragon 8 Elite Gen 2 получит активное охлаждение и выйдет в 2025 году

Игровой флагман RedMagic 11 Pro на Snapdragon 8 Elite Gen 2 получит активное охлаждение и выйдет в 2025 годуЭто мы ждем
Как и предшественники, новинка будет ориентирована на геймеров, предлагая топовые характеристики и фирменную систему активного охлаждения ICE-X с RGB-вентилятором, вращающимся на скорости до 23 000 об/мин. Это обеспечит стабильную производительность даже при длительных игровых сессиях.
RedMagic 11 Pro получит флагманский чип Snapdragon 8 Elite Gen 2 и высокочастотный сенсорный дисплей с частотой до 144 Гц. По информации инсайдеров, смартфон станет первым в серии с защитой IP68 от воды и пыли.
Также ожидается появление нескольких версий устройства: стандартного RedMagic 11 Pro, улучшенного 11S Pro и топового 11 Ultra.
Отметим, что Nubia продолжает активно укреплять свои позиции в сегменте игровых устройств, предлагая мощную технику с эффективным охлаждением по сравнительно доступной цене.