Игровой флагман RedMagic 11 Pro на Snapdragon 8 Elite Gen 2 получит активное охлаждение и выйдет в 2025 году

Как и предшественники, новинка будет ориентирована на геймеров, предлагая топовые характеристики и фирменную систему активного охлаждения ICE-X с RGB-вентилятором, вращающимся на скорости до 23 000 об/мин. Это обеспечит стабильную производительность даже при длительных игровых сессиях.

RedMagic 11 Pro получит флагманский чип Snapdragon 8 Elite Gen 2 и высокочастотный сенсорный дисплей с частотой до 144 Гц. По информации инсайдеров, смартфон станет первым в серии с защитой IP68 от воды и пыли.