Игровой смартфон Asus ROG Phone 8 Ultimate засветился в Geekbench с 24 ГБ оперативки

Игровой смартфон Asus ROG Phone 8 Ultimate засветился в Geekbench с 24 ГБ оперативкиДело за малым — представить новинку
Внезапно, о ROG Phone 8 Ultimate появилась новая информация благодаря появлению смартфона в базе данных Geekbench.
Свежий инсайд раскрывает ключевые характеристики устройства, включая его чипсет, объем оперативной памяти и программное обеспечение.
Согласно данным Geekbench, ROG Phone 8 Ultimate будет работать на новейшем процессоре Snapdragon 8 Gen 3, дополненном впечатляющими 24 ГБ оперативной памяти.
В тестах на производительность смартфон показал шокирующие результаты, набрав 2235 баллов в одноядерном тесте и 7098 баллов в многоядерном. Эти показатели близки к результатам, которые Qualcomm демонстрировала во время анонса Snapdragon 8 Gen 3.
Кроме того, в листинге подтверждается, что ROG Phone 8 Ultimate будет работать на Android 14, вероятно, с пользовательским интерфейсом ROG UI от Asus.