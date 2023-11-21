Игровой смартфон Asus ROG Phone 8 Ultimate засветился в Geekbench с 24 ГБ оперативки

Свежий инсайд раскрывает ключевые характеристики устройства, включая его чипсет, объем оперативной памяти и программное обеспечение.

Согласно данным Geekbench, ROG Phone 8 Ultimate будет работать на новейшем процессоре Snapdragon 8 Gen 3, дополненном впечатляющими 24 ГБ оперативной памяти.

В тестах на производительность смартфон показал шокирующие результаты, набрав 2235 баллов в одноядерном тесте и 7098 баллов в многоядерном. Эти показатели близки к результатам, которые Qualcomm демонстрировала во время анонса Snapdragon 8 Gen 3.

Кроме того, в листинге подтверждается, что ROG Phone 8 Ultimate будет работать на Android 14, вероятно, с пользовательским интерфейсом ROG UI от Asus.